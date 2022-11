Internationale Justiz – Wo bleibt der Haftbefehl für Putin? Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen russischer Kriegsverbrechen. Den Haag erhebt bisher aber keine Anklage – zum Ärger westlicher Politiker und ehemaliger Richter. Ronen Steinke

In Russland scheinen die Hierarchien klar, er gibt die Kommandos: Präsident Wladimir Putin in einem militärischen Trainingscenter für Reservisten bei Rjasan (20. Oktober 2022). Foto: Mikhail Klimentyew (Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Keystone)

Schon wenige Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar fingen internationale Ermittlungen wegen russischer Kriegsverbrechen an. Nun ist das ein Dreivierteljahr her, und inzwischen wächst die Ungeduld im Westen, nicht nur unter Politikern. Der ehemalige UN-Richter am Jugoslawien-Tribunal, Wolfgang Schomburg aus Deutschland, nennt es «ärgerlich», dass die internationale Justiz aus seiner Sicht bislang so «wenig sichtbar» sei. Weiterhin gebe es keine öffentlichen Entscheidungen aus Den Haag gegen Russland, beklagt Schomburg – keine Haftbefehle, keine Anklagen. Das sei ein Versäumnis, «gerade jetzt, da es erstmals Gelegenheit gibt zu zeigen, dass das internationale Strafrecht auch gegen Verantwortliche der Grossmächte funktionieren kann».