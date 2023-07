Royal Box in Wimbledon – Wo Beckham glänzt, Federer frevelt und Hamilton abgewiesen wird Nirgends ist es exklusiver als in Wimbledons Treffpunkt für Astronauten, Filmstars und Sportler. Doch die Regeln werden auch bei den grössten Promis strikt durchgesetzt. Simon Graf aus Wimbledon

Ein gern gesehener Gast in der Royal Box: Fussballikone David Beckham. Foto: Neil Hall (EPA)

Als Roger Federer zu Beginn der All England Championships seinen grossen Auftritt in der Royal Box hatte, beging er einen unverzeihlichen Fehler. Er berührte Prinzessin Kate am Rücken und wollte sie zur Begrüssung auf die Wangen küssen, wobei sie ihn sanft stoppte. Royals darf man nicht einfach so berühren, sie müssen immer den ersten Schritt machen, so sieht es das königliche Protokoll vor. Federer ist als Schweizer damit wohl nicht so vertraut und versteht sich inzwischen so gut mit Kate, dass ihm das gar nicht in den Sinn kam. Weil er der Tenniskönig und Liebling Wimbledons ist, verzieh man ihm den Fauxpas trotz allem.