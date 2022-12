«Mutz» ist seit 100 Jahren «am Ball» – Wo «Babeli» kein Schimpfwort ist «Mir hei e Verein»: Klein, aber fein ist er, der Thuner Kegelklub Mutz. Er zählt maximal zwölf Mitglieder, gespielt wird wöchentlich und das seit 1922. Thomas Feuz

Präsident Charlie Weidmann (3. v. r.) übergibt das Präsidium des Thuner Kegelklubs Mutz demnächst an Stefan Capelli. Foto: Thomas Feuz

Ein Verein ohne Nachwuchsprobleme? Ja! In einer wunderschönen Stadt, umgeben von Wasser, Weiden und Bergen, hört ein Kreis von standhaften Kegelfreunden nicht auf, seinem Hobby mit Spielfreude und Ausdauer zu frönen. Gegründet am 18. Dezember 1922 in der damaligen Casa Berna an der Allmendstrasse, dürften die «Mutzen» so lange weiterbestehen, wie es Kegelbahnen gibt. Gekegelt wurde früher im Beau-Rivage, im Elite oder Lamm, heute im «Rossgagupintli» bei der Regiebrücke.