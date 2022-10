Einbruch-Serie in Berner Agglo – Wo am meisten eingebrochen wird – und wie man sich schützt Der Herbst gilt als Hochsaison für Einbrüche. Dabei haben die Täter auch ihre favorisierten Wochentage. Oft machen es ihnen Hausbewohnende einfach. Christoph Albrecht Jana Kehl

Selbst ein geschlossenes Fenster lässt sich laut einem Einbruch-Experten innert 30 Sekunden öffnen. Foto: Getty Images

Sie kamen über Nacht und nahmen sich Stromgeneratoren, Taucherausrüstungen und Mountainbikes. In Worblaufen sind Mitte Woche Einbrecher in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingestiegen.

Und nicht nur dort. In den vergangenen Tagen gingen allein aus dem Raum Zollikofen rund 30 Einbruchsmeldungen bei der Polizei ein.