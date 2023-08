WM-Hoffnung Simon Ehammer – Für seine weiten Sprünge lässt er sich sogar hypnotisieren Der 23-jährige Appenzeller setzt auf ungewöhnliche Methoden. Auch darum gehört er am Donnerstagabend in Budapest erneut zu den Medaillenkandidaten. Monica Schneider aus Budapest

Die Erleichterung nach der Finalqualifikation: Simon Ehammer (23) applaudiert einem Gegner. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Massage, Eisbad und dann ein Bier. «Für meinen Trainer eines mit, für mich eines ohne Alkohol», sagt Simon Ehammer und schmunzelt. So sieht bei ihm der Abspann eines Wettkampfs immer aus. Nach Tag 1 eines Zehnkampfes, aber das ist es jetzt ja nicht in Budapest. Jetzt ist Tag 1 seines Weitsprung-Einsatzes, es ist die Entspannung nach der Qualifikation. Von 40 Athleten erreichte er als Sechster mit 8,13 m souverän den Zwölfer-Final vom Donnerstag. Er sagt: «Man sollte den Druck in einer solchen Qualifikation nicht unterschätzen.»

Wenn man als letztjähriger Bronzemedaillengewinner komme, habe man ja etwas zu verteidigen. In seinem Fall noch spezieller: Wenn man der erste Zehnkämpfer überhaupt ist, der bei den Spezialisten eine WM-Medaille gewinnen konnte. Und wenn Ehammer von Druck redet, was er eher selten tut, dann vergleicht er die letztjährige mit der diesjährigen Ausgangslage. «In Eugene hatte ich im Hinterkopf, dass dann noch die EM in München folgt. Das ist jetzt anders: Das hier ist der Höhepunkt.»

«Da sind mir als Zehnkämpfer fast die Tränen gekommen.» Simon Ehammer

Als er am Sonntag in Budapest angekommen ist und später die feudalen Trainingsmöglichkeiten und das nigelnagelneue Stadion gesehen hat, «da sind mir als Zehnkämpfer fast die Tränen gekommen». Der Zeitpunkt des Entscheids, wegen einer gereizten Sehne in der Schulter auf den Mehrkampf zu verzichten, sei schwierig gewesen. «Ich war so gut in Form. Andererseits hätte es mich auch fertiggemacht, wenn ich einen guten Wettkampf mit einem schlechten Speerwurf vermasselt hätte», sagt er.

Der 23-jährige Appenzeller, der mit seinen Leistungen und seiner frischen und offenen Art innert Kürze zum beliebten Gast in allen möglichen Foren geworden ist, wundert sich manchmal über die Veränderungen seit seinem letztjährigen Coup. Die Erwartungshaltung sei eine ganz andere – bei allen Leuten, ob im Verband oder in der Öffentlichkeit. «Ein 8-Meter-Sprung ist völlig selbstverständlich geworden – für mich ist es das aber nicht», sagt er. Wenn nur irgendetwas nicht ganz stimme, sei das nicht einfach.

Ehammer bemüht sich, gegenüber solchen Haltungen cool zu bleiben. Er ist auch keiner, der nach Ausreden sucht, wenn etwas nicht klappt. Angesprochen auf die Hitze, sagt er kategorisch: «Alle wussten, dass es hier heiss wird. Wer nicht parat ist, ist selber schuld.»

Für ihn selber heisst das: Alle Möglichkeiten nutzen. Deshalb sind das nicht nur Massage und Eisbad, sondern einmal monatlich auch eine Hypnosetherapie. Nach der Hallen-EM 2021 in Torun hat er sich dazu entschieden, nachdem er beim Stabspringen dreimal auf der Anfangshöhe riss. «Ich habe das ausprobiert und mich extrem wohlgefühlt», sagt er.

Das grosse Vertrauen

Im Unterbewussten arbeiteten sie in ganz verschiedenen Bereichen, erklärt er. «Es kann um Bewegungsabläufe gehen, Blockaden lösen, Gedanken steuern oder gute Gefühle, die irgendwo noch sind, wieder hervorholen.» Dabei fühle es sich wie Halbschlaf an, in dem er die Stimme seines Hypnotiseurs aber höre. «Alles ist schwer, es rasen tausend Gedanken im Kopf herum, und du willst dich konzentrieren.»

Ehammer sagt, es brauche dafür viel Vertrauen in die andere Person, und: «Ich bin immer der Chef über meinen Körper.» Vor Eugene im letzten Jahr hätten sie daran gearbeitet, dass die Nervosität nicht schon in den zwei Wochen im Precamp aufkomme. Was sie sich letzte Woche vorgenommen haben, verrät er nicht. Wie er letztes Jahr in Götzis (8,45 m) und dieses Jahr in Oslo (8,32 m) aber geflogen ist, «das schaue ich mir vor dem Final schon noch einmal an». Gute Gefühle waren das zweifellos.

