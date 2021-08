Gstaad Menuhin Festival – Witz, Charme und eine Uraufführung Ohne Hélène Grimaud, dafür mit einem überbordenden Jan Lisiecki: Das Kammerorchester Basel bewies am Gstaad Menuhin Festival einmal mehr Flexibilität pur. Ursina Humm

Ein Feuerwerk am Flügel: Der vielversprechende 26-jährige Jan Lisiecki faszinierte im Festivalzelt. Foto: PD/Raphaël Faux

Corona macht einem das Leben nach wie vor nicht leicht. Auch Hélène Grimaud nicht, die ihre Teilnahme am diesjährigen Gstaad Menuhin Festival aufgrund der durch die Pandemie stark verzögerten Verlängerungsprozedur ihrer Aufenthaltsgenehmigung in den USA samt Folgen absagen musste. Abgesagt wurde auch ihr Rezital vom Dienstag, 10. August.

Der 26-jährige Kanadier Jan Lisiecki erklärte sich kurzfristig bereit, als Solist für Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 in d-Moll einzuspringen.

Stattgefunden jedoch hat das Konzert mit dem Kammerorchester Basel am Sonntagabend. Der 26-jährige Kanadier Jan Lisiecki erklärte sich kurzfristig bereit, als Solist für Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 in d-Moll einzuspringen. Der junge Pianist polnischer Abstammung wird sich wohl bald in die Reihen der ganz Grossen emporschwingen.