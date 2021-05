Hund als möglicher Ursprung – Wissenschaftler entdecken neuartiges Coronavirus Es ist unklar, ob der tierische Erreger eine Bedrohung für Menschen darstellt. Laut Forschern ist es nun wichtig, gezielt nach neuen Arten zu suchen. Lisa Füllemann

Laut Forschern wurde das neuartige Coronavirus von einem Tier auf den Menschen übertragen: Eine Frau geht mit ihren zwei Hunden in Arlington Gassi. Foto: Matt McClain (Getty Images)

Wissenschaftler haben ein neues Coronavirus identifiziert, das ursprünglich Hunde befällt und nun auf Menschen übergesprungen ist. Die Forscher hatten das neue Coronavirus laut «Duke Today» bei einem Kind entdeckt, das 2018 mit einer Lungenentzündung in ein Spital in Malaysia eingeliefert wurde. Die Wissenschaftler betonten gegenüber der «New York Times» jedoch, dass noch nicht klar sei, ob dieses spezifische Virus eine ernsthafte Bedrohung für den Menschen darstelle.

Denn die Studie, die am Donnerstag in der Zeitschrift «Clinical Infectious Diseases» veröffentlicht wurde, beweist noch nicht, dass die Lungenentzündung des Kindes durch das Virus verursacht wurde. Somit ist unklar, ob das neuartige Virus beim Menschen Krankheiten hervorruft und somit humanpathogen ist. Auch nicht erwiesen ist, ob sich das Virus von Mensch zu Mensch verbreiten kann.

Bisher sieben Coronaviren bekannt

Sollte sich das neuartige Hunde-Coronavirus jedoch als Erreger bestätigen, wäre es das achte Coronavirus, das beim Menschen Krankheiten verursacht. Zusätzlich zu Sars-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht, gibt es Coronaviren, die Sars, Mers und die gewöhnliche Erkältung verursachen. Es wird angenommen, dass viele dieser Viren ihren Ursprung in Fledermäusen haben. Dabei können die Viren von Fledermäusen entweder direkt oder über einen tierischen Wirt auf den Menschen überspringen.

Wissenschaftler wissen auch schon seit Jahrzehnten, dass Coronaviren bei Hunden Krankheiten auslösen können. Doch bislang wusste man nicht, dass die Hunde-Coronaviren auf den Menschen überspringen können. Laut den Forschern sei entweder ein Hund oder ein tierischer Zwischenwirt, zum Beispiel eine Katze, dafür verantwortlich gewesen, sagte Gregory Gray, ein Infektionsepidemiologe an der Duke University und Co-Autor der Studie, der «New York Times».

Alte Proben untersucht

Gray hatte 2020 den Doktoranden Leshan Xiu damit beauftragt, ein neues Testverfahren zu entwickeln, mit dem alle Arten der Coronaviridae-Familie erkannt werden können und nicht nur die, die den Wissenschaftlern bereits bekannt waren. Mittels dieser neuen Technik begannen die Wissenschaftler, einige alte Patientenproben zu analysieren.

Bei den Proben handelte es sich um Nasen-Rachen-Abstriche von 301 Personen, die 2017 und 2018 mit einer Lungenentzündung in Sarawak, Malaysia, ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. In acht der Proben wiesen Gray und sein Team ein neuartiges Coronavirus nach, dessen Ursprung auf Hunde zurückverfolgt werden konnte. Diese Proben stammten hauptsächlich von Kindern, die in Umgebungen oder Gebieten leben, in denen der Kontakt mit Haus- und Wildtieren üblich ist.

Zunächst dachten Gray und seine Kollegen, dass ihnen ein Fehler oder eine Verunreinigung unterlaufen sei. Also schickten sie die Proben zur weiteren Untersuchung an Anastasia Vlasova, eine Tierärztin und Virologin an der Ohio State University, welche die Ergebnisse bei acht Proben bestätigte. «Es ist einer Reihe von zuvor charakterisierten Hunde-Coronaviren sehr ähnlich, aber es ist ein neuer Stamm», sagte Vlasova.

Das neuartige Coronavirus schien eine Kombination aus zwei zuvor identifizierten Hunde-Coronaviren zu sein und enthielt ausserdem Fragmente eines Katzen-Coronavirus und eines Schweine-Coronavirus. Foto: Ohio State University’s Molecular and Cellular Imaging Center

Das Virus schien laut Vlasova eine Kombination aus zwei zuvor identifizierten Hunde-Coronaviren zu sein und enthielt ausserdem Fragmente eines Katzen-Coronavirus und eines Schweine-Coronavirus. Ausserdem wies das Virus eine ungewöhnliche genetische Mutation auf, die laut Vlasova bei anderen Hunde-Coronaviren nicht dokumentiert wurde, jedoch beim menschlichen Coronavirus auftritt. Dies könnte laut den Forschern bedeuten, dass die Mutation den tierischen Coronaviren dabei helfen könnte, sich an menschliche Wirte anzupassen. Diese Vermutung müsse jedoch weiter erforscht werden.

Gezielte Virusüberwachung bei Mensch und Tier

Die Entdeckung deutet darauf hin, dass Coronaviren häufiger als bisher angenommen von Tieren auf Menschen übertragen werden. Der Befund zeigt laut den Forschern die Notwendigkeit auf, frühzeitig nach Viren zu suchen, die von Tieren auf den Menschen überspringen könnten. «Ich denke, die Schlüsselbotschaft hier ist, dass diese Dinge wahrscheinlich überall auf der Welt passieren, wo Menschen in Kontakt mit Tieren kommen», sagte Gray der «New York Times». Diese würden übersehen, weil die meisten Tests in Spitälern nur bekannte humane Coronaviren aufgriffen. «Daher sollten wir nach diesen Dingen suchen.» Wenn die Viren früh erkannt würden, könne man sie eindämmen, bevor sie zu einer Pandemie führten.

Laut den Forschern muss man demnach eine gezieltere Virusüberwachung durchführen, die sich insbesondere auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Tier konzentriert. So sollen bei Menschen, die intensiv mit Tieren in Kontakt kommen, und deren Tieren Proben entnommen werden. Das neue Testverfahren, das zu seinem Befund geführt hat, könnte zudem künftig andere neuartige Viren identifizieren, bevor sie eine Pandemie verursachen können.

Die Wissenschaftler planen zudem weitere Forschungen und Studien, um herauszufinden, wie weit verbreitet das Virus ist und ob es auch bei gesunden Menschen vorkommt. In der Zwischenzeit gebe es keinen Grund, das Haustier zu fürchten, sagte John Lednicky, ein Virologe an der Universität Florida, der «New York Times». «Menschen und Hunde leben schon seit langer Zeit zusammen», sagte er. «Wahrscheinlich haben wir diese Viren schon immer ausgetauscht – sie wurden nur nicht erkannt.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.