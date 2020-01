Zwei ausgediente Satelliten rasen aufeinander zu

Zwei ausgediente Satelliten rasen derzeit aufeinander zu und kommen sich heute Nacht um 0.39 Uhr so nahe, dass sie möglicherweise kollidieren. Ein Zusammenstoss würde grössere Mengen Weltraumschrott im Erdorbit hinterlassen. Bei den Satelliten handelt es sich um ein astronomisches Infrarot-Teleskop, das 1983 ins All gestartet ist, sowie einen weiteren Forschungssatelliten, der seit 1967 im All ist und einst Schwerkraftmessungen durchgeführt hat. Beide Satelliten sind von den USA gebaut und ins All geschossen worden. Der grössere der beiden hat die Ausmasse eines Kleinlasters.