Kühlen, ohne das Klima aufzuheizen

Zwei Forscherteams, eines aus China, das andere aus Grossbritannien und Spanien, präsen­tierten kürzlich in den Fach­blättern «Nature» beziehungsweise «Nature Communications» eine feste Substanz namens Neopentylglykol als klimafreundliche Alternative. Sie besteht aus Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen, zählt zu den sogenannten plastischen, also durch Druck verformbaren, Kristallen und ist eine Industrie­chemikalie, die vor allem in der Farben- und Schmiermittelproduktion zum Einsatz kommt.

«Als Kältemittel würde der Feststoff genauso gut funktionieren wie gängige fluorhaltige Mittel», sagt Xavier Moya von der University of Cambridge in Grossbritannien. Und ähnlich wie in den üblichen Kühl­­s­ys­temen würde man einen Kompressor und einen über einen Wärmetauscher gekoppelten Kühlkreislauf benötigen.

Historischer Erfolg der Umwelt-Gesetzgebung

Gängige Kühlsysteme nutzen den Effekt, dass sich zu Flüssigkeiten komprimierte Gase abkühlen, wenn sie sich plötzlich wieder ausdehnen können, wie Luft, die man aus einem Luftballon lässt. Bei den festen Neopentylglykol-Kristallen hingegen ändert sich die Temperatur mit der inneren Ordnung. Zwar sind die zentralen Kohlenstoffatome der verzweigten Teilchen in einer Gitterstruktur ähnlich fest positioniert wie die Kohlenstoff­atome eines Diamantkristalls, doch die Anhängsel können praktisch frei rotieren.

Drückt man das Material zusammen, nehmen auch diese Reste eine bestimmte Ordnung ein, wobei sich die Substanz erwärmt. Wird die Wärme abgeleitet und anschliessend der Druck weggenommen, stellt sich der ungeordnete Zustand wieder ein. Dabei wird das Material kälter.

Kühlsysteme verschlingen mehr als ein Viertel des weltweit erzeugten Stroms, Tendenz steigend.

Andere Forschergruppen und Start-ups setzen auf feste Kältemittel, die Eigenschaften und Temperatur ändern, wenn sie Magnet- oder elektrischen Feldern ausgesetzt werden. Auch Wasser taugt als klimafreund­liches Kältemittel, etwa in so­genannten Adsorptionskälte­maschinen, die über Verdunstungskälte funktionieren. Ein Phänomen, das jeder kennt, der schon einmal durchnässt im Wind gestanden ist. Statt mit strombetriebenen Kompressoren werden solche Anlagen mit Wärme betrieben.