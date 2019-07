«Die Mondlandung war der ultimative menschliche Erfolg»

Die Arbeit war deren Lebensinhalt?

Sie sahen in ihrer Tätigkeit einen Sinn. Sie wollten die Grenzen des technisch Machbaren hinausschieben.

«Die Astronauten hatten kaum Werkzeug an Bord, denn die Mondkapsel musste so leicht wie möglich sein.»

Wenn man einen eher einfachen Job hat, etwa in einem Supermarkt arbeitet, ist es wohl schwieriger, darin eine Bedeutung zu finden.

Das ist vielleicht nicht der sinnstiftendste Job, bis man bemerkt, dass ein Kundengespräch für manche Kunden der einzige menschliche Kontakt dieses Tages ist. Das kann etwas Bedeutendes sein, wenn man bedenkt, wie viel Einsamkeit es heute in der Welt gibt. Ich denke, jeder muss für sich schauen, wo seine Leidenschaft liegt und was er als sinnstiftende Aufgabe erlebt. Dann ist vieles möglich. Das ist eine Lektion, die wir von Apollo lernen können.

Manchmal kommt es im privaten oder beruflichen Leben bekanntlich anders, als man denkt. Lehrt uns Apollo auch etwas über den Umgang mit Überraschungen?

Ja. Die Leute waren immer wieder mit dem Unerwarteten konfrontiert. Zum Beispiel, als vermutlich Buzz Aldrin einen Schalter in der Mondkapsel abgebrochen hat, als diese noch auf dem Mond stand.

Der Schalter war nötig, um das Triebwerk startklar zu machen.

Genau. Das war ein absolutes Desaster. Die Astronauten hatten kaum Werkzeug an Bord, denn die Mondkapsel musste so leicht wie möglich sein. Da hat man sich jahrelang vorbereitet, viele Milliarden investiert, und trotzdem geht etwas schief. In diesem Moment muss man gedanklich flexibel sein, da ist Improvisation gefragt, man muss mit dem Ungewissen fertig werden. Die Welt ist nun mal ein Ort, an dem nicht vorherseh­bare Dinge passieren. Aldrin konnte den Schalter mithilfe eines Filzstifts, den er bei sich hatte, umlegen.

Gibt es eine psychologische Lektion von Apollo, die für Sie persönlich besonders wichtig ist?

Ich würde sagen, die Bescheidenheit. Heute ist es so, dass wir uns wegen der sozialen Medien viel um uns selber drehen. Es geht darum, dass ich dies oder das like, den Followern mitteile, dass ich dies denke, das erreicht habe und so aussehe. Wir posaunen heraus, wie erfolgreich wir sind. Die Leute im Kontrollzentrum wollten indes gar nicht über ihre eigenen Errungenschaften sprechen. Wenn, dann sprachen sie immer im Plural, wir haben das getan, als Team. Sie hatten als Team Erfolg oder sind als Team gescheitert. Ich denke, das ist aus heutiger Sicht ungewöhnlich. Das hat mir die Augen geöffnet.