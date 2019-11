«Der Mondflug ist die Bewältigung der Klimakrise»

Ist es in ­Anbetracht irdischer Probleme wie Klimawandel und ­Biodiversitätsverlust nicht unverantwortlich, Milliarden für die Eroberung des Weltalls auszugeben?

Nur auf den ersten Blick. Vor 50 Jahren bestand die grosse Herausforderung darin, Menschen auf den Mond zu schicken. Den Mars zu besiedeln, wird in Zukunft eine ähnlich grosse Herausforderung sein. Der Mondflug unserer Generation ist in der Tat die Bewältigung der Klimakrise. Wenn sich die Menschheit nun anschickt, eine interplanetare Spezies zu werden, dann hat das scheinbar wenig mit den irdischen Problemen zu tun (lesen Sie hier, warum das Interesse an der bemannten Raumfahrt wieder wächst). Aber der Schein trügt. Um den Weltraum zu erobern, müssen wir viel in Forschung und Technologie investieren. Und diese Investitionen haben oft einen grossen und direkten Nutzen für Anwendungen hier unten auf der Erde.