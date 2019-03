Wer hat im Cockpit eigentlich das Sagen: Mensch oder Maschine?, fragen sich seit dieser Woche viele Passagiere. Nachdem im Oktober eine Boeing 737 Max 8 der indonesischen Lion Air kurz nach dem Start ins Meer gestürzt war, zerschellte vor einigen Tagen eine baugleiche Maschine ebenfalls kurz nach dem Abheben in Äthiopien. Noch weiss man wenig über die zweite Unglücksursache, beim Absturz im Oktober jedoch spielte eine neue Software eine entscheidende Rolle. Weil es möglich ist, dass der zweite Absturz ähnliche Ursachen hat, muss die Boeing 737 Max momentan in vielen Ländern am Boden bleiben.