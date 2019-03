Die Kapsel, die statt Astronauten lediglich eine lebensgrosse Puppe an Bord hat, soll am Freitag wieder zur Erde zurückkehren. Die Kapsel war am Samstag mit einer Falcon-9-Rakete vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida gestartet.

Die Nasa will noch in diesem Jahr erstmals Menschen mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. SpaceX hat schon mehrfach seine Raumkapsel «Dragon» zur ISS geschickt, bisher jedoch nur mit Material.

Das Space-Shuttle-Programm der USA war 2011 eingestellt worden. US-Astronauten konnten seither nur noch mit russischen Sojus-Raketen zur ISS gelangen. Der Vertrag mit Russland läuft im November aus. Dann sollen SpaceX und Boeing übernehmen.

Ripley fliegt mit

Mit an Bord der Raumkapsel sind neben 180 Kilo Fracht ein Dummy namens Ripley, eine Referenz an Sigourney Weavers Figur aus den «Alien»-Filmen. Er trägt einen schwarz-weissen Spacex-Raumanzug, wie man ihn vom Starman kennt. Diese Puppe sass am Steuer des roten Tesla, den Spacex im Februar 2018 als Ballast im Rahmen des Testflugs der neuen Falcon-Heavy-Rakete ins Weltall schoss.