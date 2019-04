Ohne sie gäbe es das Foto vom Schwarzen Loch nicht

Astronomen enthüllen die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs. (10. April 2019) Video: European Commission

Zu den Beglückwünschenden gehörte auch die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Auf Twitter gratulierte sie Katie Bouman und schrieb, sie solle ihren «rechtmässigen Platz in der Geschichte» einnehmen.

Auch das MIT feierte die Programmiererin. Das Csail twitterte ein Foto von Bouman neben einer Aufnahme einer MIT-Studentin, die einst dabei Half, «einen Mann auf den Mond zu bringen».

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data. Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.(image credit @floragraham)#EHTblackhole#BlackHoleDay#BlackHolepic.twitter.com/Iv5PIc8IYd — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019

Bouman ist heute Assistenzprofessorin für Informatik und mathematische Wissenschaften am California Institute of Technology. Zu US-Medien sagt sie, sie wolle, dass nicht nur sie gewürdigt werde, sondern ihr ganzes Team. «Niemand von uns hätte das alleine schaffen können», sagte sie zu CNN.

Am Projekt Event Horizon Telescope, das mit acht verbundenen Radioteleskopen in verschiedenen Teilen der Welt die Aufnahme möglich macht, waren mehr als 200 Wissenschaftler beteiligt.