«Ohne Mond wären wir nicht hier»

Herr Moore, können Sie sich an die erste Mondlandung erinnern?

Nicht an die erste von 1969, aber an die letzte im Winter 1972. Ich war sechs Jahre alt. Mein Vater nahm mich eines Abends mit nach draussen, deutete auf den Mond und sagte, dort oben seien gerade jetzt Astronauten und liefen auf der Mondoberfläche herum. Das hat mich tief beeindruckt.