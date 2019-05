Und wo ist das Problem?

Die Golf-Klasse ist immer noch zu schwer. Und um einigermassen klimaschonend zu fahren, könnte man auch herkömmliche Fahrzeuge wählen: Nach dem Stand der Technik, also beispielsweise mittels Leichtbau und Hochaufladung, lassen sich heute kleine, leichte Wagen mit real 1,5 Litern Benzin oder Diesel durch die Stadt bewegen, das würde 30 bis 40 Gramm CO 2 entsprechen und kaum schlechte Luft. Ausserdem ginge das sehr viel schneller als das Warten auf die Elektromobilität.

Das ist aber nicht null.

«Null» ist sowieso eine Illusion, auch E-Autos haben einen beträchtlichen CO 2 -Ausstoss, wenn man sich den Strom-Mix ansieht, bei Produktion und beim Betrieb. Die mittels Verbrenner sofort möglichen 30 bis 40 Gramm dagegen sind richtig wenig, und man käme damit sehr, sehr schnell auf CO2-Emissionen der Pkw-Flotte weit unter 50 Gramm. Deshalb ist die undifferenzierte Forderung «null Benzin, null Diesel» wirklich unsinnig. Diese Forderung lässt übrigens auch aus dem Blick, dass wir uns dabei von Ressourcen abhängig machen, auf die nur ganz wenige Länder, vor allem China, Zugriff haben.

Aber auch der Staat will den Umstieg auf E-Mobilität, subventioniert die entsprechenden Wagen.

Und er sollte es aus den genannten Gründen bleiben lassen – oder sehr restriktiv einschränken auf kleine Fahrzeuge, so wie das ja Volkswagen letzthin vorgeschlagen hat in in einem Thesenpapier, das dann prompt angegriffen wurde insbesondere von den Herstellern grosser Autos.

Ihr Plädoyer für kleine Wagen verkennt aber, dass die Kunden doch nach immer grösseren Autos verlangen: In sogenannten SUVs sitze man höher, sicherer und bequemer, heisst es – und die Werbung zielt auch genau darauf ab: Tür zu – und abgeschottet von allen anderen dorthin kreuzen, wohin man will.

Es ist ein Kreis, der sich schliesst aus Marketing-Taktik einerseits und den damit geweckten Bedürfnissen beim Verbraucher andererseits, das stimmt. Doch da geht es nicht wirklich um Sicherheit, im Gegenteil. Es geht allein um die Sicherheit des SUV- Besitzers, das ist sehr egoistisch gedacht, allein vom Fahrer her. Sicherheit muss für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet sein, nicht nur für den Fahrer des Autos. Lassen Sie mich ein provokantes Beispiel nennen: Für ein Kind, das einen Unfall hat, ist es sehr viel weniger schlimm, wenn es von einem Fiat-500-Benziner angefahren wird, als von einem Zweieinhalb-Tonnen-SUV: Die Beschleunigung und die Kräfte sind bei Letzterem verhängnisvoll und extrem gefährlich. Deshalb sollten diese Fahrzeuge in der Stadt entweder ganz verboten oder mit einem speziellen Tempolimit belegt werden, egal ob Diesel, Benzin oder Elektro. Im Zweifelsfall ist der Elektro-SUV wegen der stärkeren Beschleunigung sogar noch gefährlicher.