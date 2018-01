Noch ist kein geklonter Mensch in Sicht

Man erinnert sich noch gut: Anfang der 2000er-Jahre, nur wenige Jahre nachdem britische Forscher das Klonschaf Dolly präsentierten, ging die Fantasie mit einigen spinnerten Forschern und religiösen Gruppen völlig durch. Reihenweise liessen reproduktionsmedizinische Exzentriker oder Sekten verlauten, sie hätten als erste ein Menschenbaby geklont oder seien zumindest auf bestem Weg dazu. Das war alles Humbug.

Solche Fantasien könnten jetzt wieder aufleben. Am Mittwoch verkündeten chinesische Forscher, ihnen sei es zum ersten Mal gelungen, Affen zu klonen. Und wenn es bei Affen gelingt, dann ist der Schritt zum geklonten Menschen nicht mehr weit, könnte man denken. Das ist aber ein Trugschluss.

Tief in die Trickkiste gegriffen

Denn was die herzigen Javaneraffen vor allem zeigen: Es ist immer noch äusserst schwierig und aufwendig, überhaupt einen Primaten zu kopieren. Vor zehn Jahren gelang es US-Forschern erstmals, einen Affen-Embryo zu klonen, ein lebendiges Äffchen wuchs daraus aber bis jetzt nie heran. Auch die nun erfolgreichen Klonexperimente funktionierten letztlich nur, weil die Forscher tief in die Trickkiste griffen und trotzdem immer noch unzählige geklonte Embryonen starben. Und: Was bei ­Javaneraffen funktioniert, muss aus biologischen Gründen nicht zwingend bei anderen Primaten oder gar Menschen auch gelingen.

Hua Hua - eines der beiden kopierten Äffchen. Bild: Chinese Academy of Sciences

Kommt hinzu: Das Klonen von Menschen ist in der Schweiz und vielen anderen Ländern verboten. In absehbarer Zukunft werden hierzulande also keine Menschenklon-Versuche stattfinden. Das gilt sowohl für das Herstellen von «Menschenkopien» wie auch für das «therapeutische Klonen». Dabei werden geklonte Embryonen genutzt, um gesunde Körperzellen eines Patienten zu züchten und diese dann dem Kranken wieder einzupflanzen. Klar ist aber auch, dass die Technologien weiterentwickelt werden und dass irgendwann, irgendwer, irgendwo auf der Welt – China und die USA zum Beispiel kennen keine Klonverbote – tatsächlich versuchen wird, einen Menschen zu ­klonen. Aber Vorsicht: Wenn schon bald wieder entsprechende Behauptungen auftauchen, kann man diese getrost (noch) unter «Fake-News» verbuchen. (Tages-Anzeiger)