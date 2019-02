Nasa-Experten erklärten am Mittwoch, sie hätten trotz aller Bemühungen nach Monaten nichts mehr von dem Mars-Rover gehört, ihr geliebter Roboter sei still geblieben. Am 10. Juni 2018 hatte «Opportunity» seine bislang letzte Nachricht geschickt. Danach überzog ein gigantischer Staubsturm den Planeten – der Roboter verstummte und war für das Kontrollzentrum nicht mehr zu erreichen.