«Militärisch war das eine Sackgasse»

Die Engländer hatten Cockpit und Triebwerk ausgebaut. Haben Sie das nachgerüstet?

In den Sechzigern hatte das Deutsche Museum gute Kontakte zu ehemaligen Piloten. Einer dieser Piloten hatte bei Kriegsende aus seiner eigenen Maschine das Instrumentenbrett ausgebaut und später dem Museum überlassen. Das wurde dann in die Me 163 eingebaut. Das Triebwerk kam separat aus England. Es war vermutlich das Triebwerk, mit dem der legendäre Pilot Eric Brown flog. Wir vermuten, dass unsere Me 163 auch für Testflüge vorbereitet wurde, man jedoch nach Browns Unfall merkte, dass dieses Fluggerät etwas zu gefährlich ist, selbst ohne eingeschaltetes Triebwerk.

Das bizarre Flugzeug war ein gewagtes Experiment der Flugzeugingenieure. Wie steht es um den oft zitierten Mythos der Wunderwaffe? Hätte dieMe 163 noch wesentlich in den Krieg eingreifen können?

Auf keinen Fall. Es war der Versuch, ein Flugzeug mit einem Raketenantrieb zu bauen, wie man sie zuvor nur im unbemannten Waffensystem eingesetzt hatte.

… In Raketen?

Ja. Für Piloten war das sensationell, man konnte viel schneller aufsteigen und fast senkrecht in den Himmel rasen. Militärisch ergibt das jedoch kaum Sinn: Aufgrund der kurzen Brenndauer des Triebwerks fanden die Piloten den Gegner oft nicht rechtzeitig. Die Me 163 durfte sich auch nicht zu weit von Flugplätzen entfernen, weil man ja im Gleitflug wieder zurückkehren musste. Die Bewaffnung bestand aus zwei 30-Millimeter-Maschinenkanonen mit vergleichs­weise geringer Mündungsgeschwindigkeit. Es war äusserst schwierig, im vollen Flug bei 950 km/h ein Ziel damit anzupeilen. Die Piloten hatten nur ein Zeitfenster von vielleicht ein bis zwei Sekunden, in denen sie abdrücken mussten. Angeblich gelangen mit der Me 163 neun Abschüsse, aber die sind nicht alle bestätigt.

Aber das Konzept eines Raketenflugzeugs wurde in den folgenden Jahren wichtig. Der US-Pilot Chuck Yaeger durchbrach 1947 mit einer raketenbetriebenen X-1 die Schallmauer. Die späteren Apollo-Astronauten lerntenihr Handwerk auf der X-15, einem weiteren Raketen­flugzeug der Nasa.

Ja. Aber die X-1 von Yaeger sah aerodynamisch anders aus, sie hatte keine nach hinten gepfeilten Flügel und hatte im Gegensatz zur Me 163 ein Höhen­leitwerk am Heck. Als direkten Vorläufer der US-Flugzeuge kann man die Me 163 nicht ansehen.

Hatten die Leute um Wernher von Braun, die später bei der Nasa arbeiteten, auch mit dem Raketenflugzeug zu tun?

Kaum, das waren in der Nazizeit zwei getrennte Entwicklungsprogramme in Peenemünde an der Ostsee. Es ist ein Mythos, dass die USA direkt auf deutscher Spitzentechnologie aufgebaut hätten. Das sind Behauptungen der Kriegs- und Nachkriegszeit. Die Alliierten mussten deutsche Technologien erst auswerten und einschätzen. Zeitgenossen überschätzten das Bedrohungspotenzial.

Also keine Wunderwaffe?

Militärisch war das Raketenflugzeug eine Sackgasse, was von vielen Seiten schon während des Kriegs eingestanden wurde. Die Deutschen waren nicht die Väter der modernen Luftfahrt. Die Alliierten bauten die ersten Experimental-Überschallflugzeuge auf Grundlage eigener Forschungen. Die USA schafften den ersten Überschallflug ohne die deutsche Pfeilflügeltechnik.