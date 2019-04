Leben wie auf dem Mond – in Zermatt

Die Einzelprojekte umfassen beispielsweise einen autonomen Roboter der ETH Zürich, der Eisblöcke aussägen und daraus Wände bauen kann, sowie ein optimiertes und geschlossenes Anbausystem auf Basis menschlicher Abfallstoffe als Dünger von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Ein Team der Hochschule Luzern steuert einen Algen-Bioreaktor bei, der Sauerstoff produziert.

Spezial Eissäge und VR-Modell

Von der ETH Lausanne sind gleich mehrere Teams beteiligt. Sie entwickeln ein System, um den Zusammenhang zwischen der Gestaltung des Habitats und dem sozialen Verhalten der Bewohner zu analysieren, eine automatisierte Struktur für das hydroponische Anbausystem der ZHAW, eine erweiterte Bogenstruktur aus Holz und XPS-Sandwichplatten für die Architektur des Habitats, eine Spezial-Eissäge sowie Virtual Reality 3D-Modell.

#igluna - meet team P01 CHIRON from @ETH_en. Cutting and placing iceblocks in order to construct the igluna habitat? That’s what chiron – a construction robot equipped with a robotic arm and carries a set of autonomously interchangeable tools - is doing. https://t.co/ULSeNBDXbtpic.twitter.com/FPHsGR6IAg

— Swiss Space Center (@CHspacecenter) April 2, 2019