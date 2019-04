Israelische Raumsonde zerschellt bei Landung auf dem Mond

Israel hatte gehofft, als vierte Nation nach den Grossmächten Russland, USA und China auf dem Mond zu landen. Es war die erste privat finanzierte Mission dieser Art.

«Wir sind heute grenzenlos stolz», sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Kontrollzentrum in Jahud nahe Tel Aviv kurz vor der misslungenen Landung. «Es ist noch ein wichtiger Schritt für die Menschheit und ein riesiger Schritt für Israel.» Netanyahu sprach von einer «fantastischen Errungenschaft».

Die Sonde war seit knapp einer Woche um den Erdtrabanten gekreist und hatte dabei mehrere wichtige Manöver gemeistert. Die Landung im Bereich des «Meers der Heiterkeit», einem Mondmeer, steuerte sie dann vom optimalen Punkt aus an.

With Israel's #Beresheet spacecraft set to land on the moon on Thursday, I figured it was a good time to visualize the history of moon landings. Spin the moon yourself to explore all 31 landings since 1966! https://t.co/9Z4qhFKLA4 via @axios@AxiosVisualspic.twitter.com/ZgK3cisxR4

— Harry Stevens (@Harry_Stevens) 9. April 2019