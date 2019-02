Gut eine Minute nach dem Start hatte die Rakete bereits Überschallgeschwindigkeit erreicht und schoss als leuchtender Streifen durch den Nachthimmel. Befördert wurde die Rakete mit mehr als 450 Tonnen Treibstoff, einer Mischung aus Kerosin und flüssigem Sauerstoff.

Das Raumfahrt-Kommando der US-Luftwaffe gratulierte auf Twitter zum erfolgreichen Start.

Congratulations to @TeamSpaceIL and @ILSpaceAgency on launching the first commercial lunar lander! This is a historic step for all nations and commercial space as we extend our collaborations beyond low-Earth orbit and on to the Moon. https://t.co/Va260wGnfy#IsraelToTheMoonpic.twitter.com/Kdghwu2zre

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 22. Februar 2019