Grösstes Flugzeug der Welt fliegt zum ersten Mal

Rollte Ende Dezember vor zwei Jahren mit 60 km/h über das Rollfeld: Der Stratolaunch Carrier. (Video: Tamedia/Stratolaunch)

Es gibt auch andere Unternehmen, die an ähnlichen Systemen arbeiten. So entwickelt Virgin Orbit des Milliardärs Richard Branson ein Flugzeug namens LauncherOne, das ebenfalls dafür ausgelegt sein soll, als Rakteten-Startrampe in grosser Höhe zu dienen. Branson, der Stratolaunch-Gründer Paul Allen und der Millardär Elon Musk sind bekannte Figuen der privaten Raumfahrt, die in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Neben Trägersystemen für Satelliten entwickeln Firmen derzeit auch Raumschiffe, die einmal Touristen ins All befördern sollen.