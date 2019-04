Geheimer Telefonmitschnitt belastet Trudeau

Die Justizministerin hat sich offenbar gut auf das Gespräch vorbereitet. Sie macht Wernick mehrfach darauf aufmerksam, dass die Unterhaltung «völlig unangebracht» sei. Zuweilen erweckt das Gespräch den Eindruck, als müsse die Justizministerin erklären, was eine unabhängige Justiz ist. «Es geht hier um ein Verfassungsprinzip der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft», so Wilson-Raybould. «Versteht der Premierminister die Tragweite dessen, was dies möglicherweise bedeuten könnte? Hier geht es nicht nur um die Rettung von Arbeitsplätzen, sondern auch um die Einmischung in eine unserer grundlegenden Institutionen.» Wernick erwidert kleinlaut: «Nun, ich glaube nicht, dass er es so sieht...» Worauf die Justizministerin kurz etwas lauter wird: «Nun, dann erklärt ihm das niemand, Michael!»

Drei Rücktritte, Opposition fordert Trudeaus Demission

Die Justizministerin wurde im Januar innerhalb des Kabinetts zur Veteranenministerin degradiert und trat im Februar zurück. Ein weiteres Kabinettsmitglied, Jane Philpott, legte sein Amt wegen der Affäre ebenfalls «aus Prinzip» ab.

Die Affäre erfasste die Regierung Trudeaus Anfang Februar, als Wilson-Raybould den Premierminister erstmals öffentlich bei ihrer Aussage vor einem Parlamentsausschuss belastete. Wilson-Raybould hat beim Justizausschuss neben der Tonaufnahme auch andere Materialien eingereicht, um ihre Anschuldigungen zu untermauern. Dieses Wochenende wurde die Aufnahme nun publik gemacht.

Seit der Veröffentlichung der Unterlagen ist der Streit über die Interpretation des Gesprächs erneut entbrannt. Wernick tritt wegen der Affäre diesen Monat zurück. Er stellt sich aber auf den Standpunkt, er habe der Justizministerin nie gedroht. Den Premierminister habe er nicht über das Gespräch informiert, weil «alle am nächsten Tag in die Ferien gingen», erklärte sein Anwalt in einem Schreiben diesen Samstag.

Mitglieder der Regierung und der liberalen Regierungspartei kritisieren Wilson-Rayboulds Vorgehen. Arbeitsminister Patty Hajdu etwa bezeichnete die heimliche Aufnahme als «unethisch» und «trügerisch». Wilson-Raybould verteidigte sich, sie habe sich aus Angst zum «ausserordentlichen und ansonsten unangemessenen Schritt» entschlossen, um eine genaue Aufzeichnung des Gesprächs zu haben.

Trudeau selbst hat jegliches Fehlverhalten seinerseits oder seiner Mitarbeiter abgestritten. Generell gibt sich der Premierminister in der Affäre betont zurückhaltend, obwohl er es nicht aus den Negativschlagzeilen schafft. Ein halbes Jahr vor den Wahlen im Oktober zeigen Umfragen, dass seine Partei die Wahlen wohl verlieren wird, wie Reuters berichtet. In den Rängen der Regierungspartei brodelt es. Ein Zeichen des Zorns: Parteimitglieder streben einen Parteiausschluss von Wilson-Raybould an.

Ein ranghohes Mitglied kritisierte Trudeau und seine Regierung gegenüber der Nachrichtenagentur denn auch scharf: «Sie haben das von Anfang an vermasselt. Sie hätten sich entschuldigen, Besserung versprechen und weitermachen sollen.»