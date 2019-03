«Eigentlich läuft uns die Zeit davon»

«Das wäre es gewesen, Herr Boulouchos?» Auf die ungewöhnliche Begrüssung kommt die prompte Antwort: «VW entschied sich damals, nicht auf Hybrid zu setzen, dafür Toyota, hinterher ist man immer gescheiter», sagt der Professor für Aerothermochemie und Verbrennungssysteme an der ETH Zürich. Heute ist der Hybridmotor nicht mehr wegzudenken, er gilt als Übergangstechnologie auf dem Weg zur Elektrifizierung der weltweiten Energieversorgung.

Die Zeiten haben sich allerdings nicht geändert. Technologische Entscheide sind heute genauso schwierig wie damals. Vielleicht noch schwieriger. «Wir haben 20 Jahre lang im Klimaschutz zu wenig getan, nun muss alles schneller gehen und wird entsprechend teurer», sagt Boulouchos. Der Maschineningenieur ist ein eloquenter Gesprächs­partner. Ein Stichwort, und er beginnt zu erzählen – stets aus der Sicht des grossen Ganzen.

Zu viel Zeit verloren

Er ist überzeugt, mit Blick auf das gesamte Energiesystem wäre es vorteilhafter gewesen, wenn erst einmal die europäischen Kohlekraftwerke durch erneuerbare Energien und allenfalls durch Gaskraftwerke abgelöst würden. Gleichzeitig müssten die Erdölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Erst dann hätte der motorisierte Individualverkehr verstärkt elektrifiziert werden sollen. Mit dieser Strategie, so die Überlegung von Boulouchos, wäre der Klimaschutz mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben gewesen. «Weil wir wertvolle Zeit verloren haben, gilt dieses abgestufte Vorgehen heute nicht mehr, das muss wohl alles parallel laufen», sagt der 63-jährige Ingenieur.

Der Umbau der globalen Energieversorgung muss nun schneller vor sich gehen, als er erwartet hat. «Es gibt eben Entwicklungen, die man nicht voraussagen kann.» Boulouchos hat manche technologische Veränderung miterlebt. Der gebürtige Grieche – heute griechisch-schweizerischer Doppelbürger – ist in Chalkida auf der Insel Euböa aufgewachsen. «Ganz nahe am Meer, da riecht man die See und das Salz», erinnert er sich. Nach seiner Ausbildung zum Maschineningenieur an der Nationalen Technischen Universität in Athen 1978 erhielt er «zufällig» die Gelegenheit, an der ETH Zürich zu promovieren. Das war Anfang der 80er-Jahre. Es war die Zeit der Waldsterbe-Debatte in Europa. Wissenschaftler und Politiker diskutierten über die Einführung des Katalysators für Benzinautos.

Nach dem Doktorat verlässt der junge Wissenschaftler für drei Jahre die Schweiz und geht in die USA, an die Universität Princeton. Trotz hervorragender Arbeitsbedingungen in den Staaten kehrt er nach Zürich zurück. «Der Entscheid war nicht einfach, aber es gefiel mir und meiner Frau auch in der Schweiz, da ist der See, die gute Luft, nicht ganz wie am Meer, aber immerhin.» Gelockt hat aber der Job, der ihm angeboten wurde. Er sollte eine neue Forschungsgruppe für die optische Diag­nostik und Computersimulation von Verbrennungsprozessen aufbauen. Seine Arbeit ergänzte sich ideal mit der Forschung am Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Würenlingen. «Wir haben in Zusammenarbeit mit dem PSI versucht, Erkenntnisse aus der Grundlagen­forschung durch Experimente näher zur Anwendung zu bringen», sagt Boulouchos. Später wird er denn auch Leiter des Labors für Verbrennungsforschung am PSI. Ziel war es, die Verbrennungsprozesse zum Beispiel in Motoren zu optimieren und die Emissionen zu reduzieren.