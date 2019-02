Was das heisst, zeigt der Prototyp eines Hauses, das digital entworfen, geplant und weitgehend auch gebaut wurde. Kohler hat zusammen mit dem ETH-Architekten Konrad Graser das Konzept für das einzigartige, dreigeschossige Gebäude entwickelt. Das Haus steht auf der obersten Plattform des Inno­vationsgebäudes Nest des Materialforschungsinstituts Empa und des Wasserforschungsinstituts Eawag.

Nest ist ein Grossforschungslabor, in dem in Echtzeit unter realen Bedingungen Neuentwicklungen eingesetzt werden, die sich bisher nur im Labor bewährten. Hier wird geplant, gewohnt und geschlafen – und alles in einer technologischen Umgebung, die es sonst noch praktisch nirgends gibt. So wird es auch im DFAB House sein. «Es ist das weltweit erste voll funktionsfähige Wohnhaus, das am Computer entworfen wurde», sagt Kohler. Beteiligt waren Forschende von 8 Professuren der ETH Zürich und 25 Schweizer Unternehmen.

Neue Möglichkeiten

Das Haus bietet für jede Gefühlslage etwas. Gemütlich ist es zum Beispiel auf dem Sofa in der spartanisch eingerichteten Nische der geschwungenen Betonwand, die den Wohnraum trennt. Sie ist das Produkt eines mobilen Bauroboters. Die Maschine hat an Ort die Gitterstruktur konstruiert, die gleichsam Schalung und Verstärkung ist. Ein speziell entwickelter Beton wurde hineingegossen und von Hand verstrichen. Die Wand trägt die gut 16 Tonnen schwere Beton­decke, die durch komplizierte Ornamentstrukturen auffällt.

Den arbeitsintensivsten Teil übernahm ein 3-D-Drucker. Er stellte die Schalungsteile her, die dann mit faserverstärktem Beton ausgegossen wurden. So wurden die Deckenelemente für die Montage vorproduziert.

Bildstrecke: Digital geplant, digital gebaut