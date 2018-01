Dieser Koffer folgt auf Schritt und Tritt

Bis selbstfahrende Autos die Strassen völlig erobern, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Dafür haben mehrere Hersteller bei der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas selbstfahrende Koffer präsentiert, die dem Besitzer auf Schritt und Tritt folgen.

Das kalifornische Startup Travelmate präsentierte seinen «robot suitcase» (Roboterkoffer), der mit einer Smartphone-App gesteuert wird. Er kann mit seinem Besitzer bis zu einer Geschwindigkeit von elf Kilometern pro Stunde Schritt halten und Hindernisse selbstständig umfahren. «Das ist wirklich ein Roboter, der Dir überall hin folgt», sagte Travelmate-Gründer Maximilian Kovtun.

Koffer kostet 1100 Dollar

Mit dem Smartphone kann der Koffer auch ferngesteuert werden, ohne dass der Besitzer vor ihm herläuft. Zum stolzen Preis von 1100 Dollar soll der Koffer im Februar auf den US-Markt kommen und später auch in Europa und Japan zu haben sein.

