Histroisches Treffen im All: Der Nasa-Sonde «New Horizons» glückte das am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous mit einem Himmelskörper. Rund zehn Stunden danach bekam die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag das Signal, dass der Vorbeiflug am rund 6,5 Milliarden Kilometer entfernten Objekt «Ultima Thule» erfolgreich absolviert wurde.