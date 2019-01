Erstmals in der Geschichte ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische Chang’e 4 setzte am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten auf.

Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der Staatssender CCTV sprach von einer erfolgreichen Landung.

Das Landemanöver gilt als historischer Erfolg für Chinas Raumfahrtprogramm. Jahrzehnte nach den USA und Russland war mit Chang’e 3 erstmals 2013 eine chinesische Sonde auf dem Erdtrabanten gelandet. Die Chang’e-4-Mission ist dagegen eine echte Premiere: Noch nie zuvor hat ein Landegerät auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes aufgesetzt.