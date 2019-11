Bund rüstet sich für Notfall

In 36 Tagen ist es so weit. Der Berner Energiekonzern BKW wird den Betrieb des Atomkraftwerks Mühleberg nach 47 Jahren einstellen. Mit der Abschaltung fällt eine bedeutende Stromquelle weg. Die Produktion der BKW reduziert sich um ein Viertel und halbiert sich im Kanton Bern. Gesamtschweizerisch deckt Mühleberg rund fünf Prozent des Strom­bedarfs. Die BKW versichert, ihre Kundschaft «auch in Zukunft zuverlässig» mit Strom beliefern zu können – «dank unserem in- und ausländischen Produktionspark, dem internationalen Handels­geschäft sowie unserer europaweiten Vernetzung».