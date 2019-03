Beim Lion-Air-Absturz sprang MCAS offenbar aufgrund falscher Daten an, ein Sensor war defekt. Die Piloten versuchten dagegenzuhalten und die Nase nach oben zu ziehen, doch das System drückte in die Gegenrichtung. Die in Panik geratene Crew wusste nicht, dass und wie sie MCAS ausschalten konnte.

Das System wird erst aktiviert, wenn die Landeklappen, die auch beim und kurz nach dem Start benutzt werden, ganz eingefahren sind. Daher stellt sich die Frage, ob das neue System beim Absturz in Äthiopien überhaupt ein Faktor war, denn die Probleme begannen wohl unmittelbar, nachdem die Maschine den Boden verlassen hatte.

MCAS sollte fraglos nachgebessert werden, Boeing will Neuerungen in den nächsten Wochen einführen. Künftig soll es die Steuerflächen des Flugzeuges nur in einem begrenzten Umfang lenken, die Piloten haben dann immer noch Raum, dagegenzuhalten, selbst wenn sie das System nicht abschalten.