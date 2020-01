«Die Arktis ist wie ein Frühwarnsystem»

Sie sind in den Achtzigern zu Fuss zum Nordpol gelaufen. Wie bereitet man sich auf so etwas vor?

Im Schlachthaus. Ich hatte damals wenig Geld, und so bin ich zum Geschäftsführer und hab gefragt, ob ich mal in der Tiefkühlkammer übernachten darf. Er hat ganz offenkundig an meinem Verstand gezweifelt, aber er hat mich in seinen Schockgefrierraum gelassen. Der liess sich auf bis zu minus 37 Grad runterregeln. Überall hingen gefrorene Schweinehälften rum. Und dann bin ich mit Sack und Pack da eingezogen.