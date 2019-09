So hat der Vormensch wohl ausgesehen

Bald war der hintere Teil der Schädeldecke gesichtet, nach und nach tauchten das linke Jochbein, der Oberkiefer und weitere Fragmente auf. Schliesslich hatten die Wissenschaftler ihr Puzzle fast komplett. Es ergibt den Schädel eines Vormenschen, der vor 3,8 Millionen Jahren lebte und zur bereits aufrecht gehenden Art Australopithecus anamensis, zu Deutsch «südlicher Affe vom See», gehört.

Wichtige Evolutionsstufe

Das internationale Team um den äthiopischen Paläoanthropologen Yohannes Haile-Selassie berichtet nun in zwei Studien der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsjournals «Nature» über den Schädel, der derart vollständig ist, dass sich die Wissenschaftler erstmals und im Wortsinn ein Bild von Australopithecus anamensis machen können, dem ältesten bekannten Mitglied in der direkten Ahnenreihe des Menschen. So ist es den Forschern mithilfe des Fundes gelungen, ein überraschend realistisches Phantombild des Affenmenschen anfertigen zu lassen. Während das Bild für Laien wohl schlicht affenähnlich wirkt, ist es für Forscher der erste Blick ins Antlitz einer vermutlich entscheidenden Evolutionsstufe des Menschen.

Schädel des Australopithecus anamensis. Foto: AFP

Für die Forschung zur Evolution menschlicher Vorfahren ist der Schädel aber nicht nur wegen der Optik ein ziemlich grosser Coup. Bislang waren von der seit Millionen von Jahren ausgestorbenen Homininen-Art nämlich lediglich Knochenfragmente und Zähne gefunden worden. Aus diesen Funden liess sich zwar schliessen, dass es sich um Relikte einer zuvor unbekannten Australopithecus-Art handelte, die noch älter sein musste als Australopithecus afarensis, der «südliche Affe aus Afar».

Der neue Fund wird das Bild vom Stammbaum der frühen Vormenschen stark beeinflussen.

Meave Leakey, neben ihrem Ehemann Richard eine der bedeutendsten Paläoanthropologen der Gegenwart, beschrieb die neue Art 1995 zum ersten Mal. Doch welche Eigenheiten dieser Vormensch besass, wie er gelebt und ausgesehen hatte, blieb genauso unbekannt wie die Antwort auf die Frage, in welchem Verwandtschaftsverhältnis er zu anderen Vertretern seiner Gattung stand. Man ging aufgrund des Alters bisheriger Funde zunächst davon aus, dass Australopithecus anamensis ein direkter Vorfahre von Australopithecus afarensis gewesen sein musste, war sich dessen aufgrund der Zahnstrukturen aber auch nicht wirklich sicher.

Der neue Fund, der MRD genannt wird, mehrt die Zweifel an der direkten Abstammung und verweist eher auf eine stärkere Verzweigung und Komplexität des homininen Stammbaums. «Unsere Entdeckung deutet darauf hin, dass die beiden Arten tatsächlich eine ganze Weile lang in der Afar-Region zusammengelebt haben», sagt Stephanie Melillo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, die an beiden Studien beteiligt war.