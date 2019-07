Ist der Wald unsere Rettung?

Russland ist auf Platz 1

Bastin fordert deshalb die Regierungen auf, die neuen Daten in ihre nationalen Strategiepläne gegen den Klimawandel aufzunehmen. Die Hälfte des Aufforstungspotenzials lässt sich ­gemäss der Studie auf sechs Staaten zuordnen: Zuoberst auf der Liste steht Russland, das gemäss Studie 151 Millionen Hektaren Wald zusätzlich aufforsten könnte. Es folgen die USA (103 Millionen), Kanada (78), Australien (58), Brasilien (50) und China (40). Zum Vergleich: Die Waldfläche der Schweiz beträgt 1,28 Millionen Hektaren und wächst jährlich etwa um rund 5400 Hektaren.

An internationalen Übereinkommen zum Schutz des Waldes fehlt es nicht. Die UNO hat sich zum Beispiel in einem eigenen Strategieplan zum Ziel gesetzt, bis 2030 die globale Waldfläche um 3 Prozent zu erhöhen. Auch im Rahmen der UNO-Klimarahmenkonvention setzen hundert Staaten in ihren Klimaschutzplänen auf Waldprojekte.

«Damit die Klimaziele aller Vertragsstaaten bis 2030 erfüllt werden können, müssen 153 Millionen Hektaren an Aufforstungen und Wiederaufforstungen sowie 41 Millionen Hektaren an Schutzgebieten entstehen», sagt Keith Anderson vom Bundesamt für Umwelt. Für viele Staaten war der Wald bisher ein probates Mittel, um Klimaverpflichtungen zu erfüllen. Auch die Schweiz wird voraussichtlich die Ziele des ­Kyoto-Protokolls bis 2020 nur dank der CO 2 -Speicherleistung des Waldes erfüllen.

Jahrzehntelanger Prozess

Die Ausscheidung der Waldflächen ist allerdings in vielen Ländern mit grossen Unsicherheiten verbunden. So soll zum Beispiel die internationale Aktion «Bonn Challenge» dazu führen, dass bis 2030 gegen 350 Millionen Hektaren Wald aufgeforstet werden. 48 Staaten beteiligen sich an der Kampagne.