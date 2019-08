«Es gibt keine Lobby, die uns lenkt»

Wer eine provokative Botschaft erwartete, wurde von Greta Thunberg gestern enttäuscht. Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin dankte der Bewegung «Fridays for Future» für das Engagement in Lausanne, stockte kurz und sagte dann: «In letzter Zeit habe ich schon so viel geredet, mehr habe ich nicht zu sagen.» Sie wolle einfach eine normale Teilnehmerin an dieser europäischen Klimakonferenz sein; der ersten, seit Greta Thunberg im letzten Sommer die Klimastreiks ins Leben gerufen hat.