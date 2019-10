Das Insektensterben ist noch schlimmer als befürchtet

«Dass solch ein Rückgang über nur ein Jahrzehnt festgestellt werden kann, haben wir nicht erwartet – das ist erschreckend, passt aber in das Bild, das immer mehr Untersuchungen zeichnen», sagt Wolfgang Weisser, ein Mitautor der Studie. Problematisch an vielen bisherigen Studien war, dass sie häufig nur bestimmte Arten an ausgewählten Standorten und über teils kurze Zeiträume untersuchten.

Für die neue Studie sammelte das internationale Forschungsteam über eine Million Tiere an fast 300 Standorten in drei Regionen Deutschlands: Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg. Darunter waren sehr natürliche bis zu land- oder forstwirtschaftlich stark genutzte Flächen.

«Bei der Nutzung von Insektiziden gibt es zwischen der EU und der Schweiz keine grossen Unterschiede.»Markus Fischer, Universität Bern

Erfasst wurden die Daten zwar in Deutschland, die gewählten Landschaften seien jedoch vergleichbar mit verschiedenen Regionen in der Schweiz, erklärte Markus Fischer von der Universität Bern gegenüber der SDA: «Bei der Nutzung von Düngemitteln und Insektiziden gibt es zwischen der EU und der Schweiz keine grossen Unterschiede.»

Für die Schweiz fehlt es bisher an Daten über den Insektenschwund. Um die Wissenslücken zu schliessen, hat Fischer mit Kollegen einen Antrag beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF) für einen Nationalen Forschungsschwerpunkt zu Ursachen und Folgen des Biodiversitätsverlusts in der Schweiz eingereicht. Bei positivem Entscheid könnte eine umfassende Langzeitstudie frühestens nächstes Jahr starten und müsste dann einige Jahre laufen. «Aber besser spät als nie», so der Forscher.

* mit Material der SDA