Doppel-Asteroid fliegt in der Nacht auf Sonntag knapp an Erde vorbei

1999 KW4 ist genügend schwer, dass er einen Mond halten kann. Dieser umkreist ihn in gut zweieinhalb Kilometern Entfernung und misst rund 450 Meter im Durchmesser. Damit ist er vergleichsweise gross, weshalb 1999 KW4 auch als Doppel-Asteroid bezeichnet wird.

Die grösste Annäherung an die Erde erreicht das Duo am Samstagabend mit gut 8 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr dem 13-Fachen der Entfernung zwischen Erde und Mond. Von blossem Auge wird die Begegnung aber nicht sichtbar sein.

1999 KW4 - a binary asteroid - will come close to the Earth May 25. This image was derived from radar from a previous close pass https://t.co/jjhwXpq5R0pic.twitter.com/zQ8JPg46Of

