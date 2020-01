Dieser Winter ist so mild und trocken wie selten

Wie Meteonews kürzlich mitteilte, ist der Januar bisher nicht nur niederschlagsarm, sondern wegen des hochdruckbestimmten Wetters auch aussergewöhnlich sonnig. In Bern, Neuenburg und Payerne wurde schon am 21. Januar – also nach erst zwei Dritteln des Monats – der sonnigste Januar seit Messbeginn verzeichnet. In Payerne reicht die Messreihe bis ins Jahr 1964 zurück, in Neuenburg bis 1959 und in Bern sogar bis 1886.