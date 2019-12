Der Klimawandel lässt die Tiere schrumpfen

Die Gesamtkörpergrösse, die Beinknochenlänge, die Masse – alles hat in den letzten vierzig Jahren abgenommen. Die Vögel passen sich so an die Erderwärmung an. Denn gemäss der «Bergmannschen Regel» haben kleinere Tiere im Verhältnis zu ihrem Volumen mehr Oberfläche, an der Wärme entweichen kann. Artgenossen in kälteren Regionen sind dagegen meist grösser und kompakter, damit sie mehr Wärme speichern können.

Im Untersuchungszeitraum wuchsen dagegen die Flügel der Vögel um 1,3 Prozent. So könnten sie auch mit kleineren Körpern noch ihre langen Wanderungen unternehmen, schreiben die Forscher, die seit 1978 jedes Frühjahr tote Zugvögel gesammelt, vermessen und katalogisiert haben. Etwa 70’000 Tiere von 52 verschiedenen Arten lagern inzwischen im Magazin des Museums in Chicago. Dass gleich alle untersuchten Vogelarten kleiner wurden, war auch für die Ornithologen eine Überraschung.

Beobachtet seit vierzig Jahren Zugvögel: Der Ornithologe David Willard, Mitautor der neuen Studie. Foto: Getty Images