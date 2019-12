Darum geht es beim Klimagipfel in Madrid

Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c@_NikkiHendersonpic.twitter.com/PlOxgUeETx

