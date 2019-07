«Dann könnte sich eine riesige Flutwelle ins Tal ergiessen»

Bryan Mestre musste sich nach der Entdeckung Fake-Vorwürfe gefallen lassen. Video: Instagram

Ist das normal, was da oben passiert ist?

Nein, ganz und gar nicht. Normalerweise liegt die Null-Grad-Grenze im Juni und Juli ungefähr bei 3000 Metern. Als ich das Foto aufgenommen habe, hatte sie sich auf über 4700 Meter verschoben. Der Mont Blanc ist 4810 Meter hoch. Das heisst also, dass die Schneefallgrenze fast so hoch lag wie der höchste Berg in dieser Gegend. Extrem ungewöhnlich. Nur 2015 bildete sich auch eine kleine Wasseransammlung - aber das war ein Tümpel im Vergleich zum See von diesem Jahr.

Wo genau haben Sie den See entdeckt?

Der See hatte sich in einem Kessel auf 3000 Meter Höhe gebildet. Dort gelangt man über die italienische Seite von Courmayeur aus hin. Der See war neben dem Col de Rochefort am Fusse der Berge Aiguille Marbrées und Dent du Géant - das sind die Hauptgipfel in dem Gebiet. Aktuell kann man den See sogar noch auf Google Maps sehen, weil die im Juli die Satellitenansicht geändert haben.

Wie gross, schätzen Sie, war der See?

In etwa 20, 30 Meter lang. Wie tief er war, kann ich nicht sagen - ich hatte keine Lust, das zu testen (lacht), aber ich schätze, so um die drei Meter.

Wie genau ist der See entstanden? Allein durch die höheren Temperaturen?

Das hat mir ein Glaziologe erklärt: Der Fels im Mont-Blanc-Massiv ist schwarz. Schwarz zieht die Sonne an und produziert somit mehr Wärme. Zusätzlich war es da oben über zwei Wochen sehr heiss - so um die 20 Grad. Das hat den Fels stark aufgewärmt und die Hitze hat sich gestaut. So entstand eine Art Solarofen, der den Gletscher quasi zum Kochen gebracht hat. Man hätte mal die Temperatur direkt am Fels messen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zehn Grad höher war, als die Umgebungstemperatur.

Sie sind oft da oben in den Bergen unterwegs. Haben Sie generell Veränderungen bemerkt?

Der vergangene Winter war sehr komisch. Er begann sehr spät - erst im Januar. Februar und März waren niederschlagsarm. Danach hat es wieder richtig stark geschneit. Die Skigebiete hier in der Gegend hatten bis Anfang Juni offen. Ich kann mich erinnern, dass ich Ende Mai noch in den Bergen unterwegs war. Nachts fiel in einer Höhe von 2500 Metern über ein Meter Neuschnee. Absolut untypisch. Und vier Wochen später entdecke ich dann den See. Das Klima ist komplett durcheinander.