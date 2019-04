Wie gefährlich sind Meteoriten?

Kürzlich war in den Nachrichten zu lesen, dass die Nasa einen Meteoriten entdeckt hat, der am Himmel über Russland explodiert ist und so viel Energie wie zehn Hiroshima-Atombomben freigesetzt hat. Nach solchen Ereignissen bekomme ich immer viele Anfragen von Journalisten, die wissen wollen, wie gefährlich Meteoriten eigentlich sind.