Was tatsächlich in den Putzerlippfischen vorging, können auch die Forscher nicht beantworten, die den Tieren den Fleck verpasst und ihnen einen Spiegel ins Aquarium gegeben hatten. Doch sie können, auf der Basis ihrer Daten, provokante Fragen stellen: Erkennt sich ein Putzerlippfisch im Spiegel selbst? Und müsste dann nicht die logische Schlussfolgerung lauten, dass Putzerfische ein Ich-Bewusstsein haben – etwas, das man bislang nur sehr wenigen Arten zugetraut hat?

Den Fleck erkennen

So geht es in der aktuellen Studie, die ein Forscherteam um Alex Jordan vom Max-Planck-Ins­titut in Konstanz im Fachmagazin «PLOS Biology» veröffentlicht hat, nur vordergründig um Putzerfische und deren kognitive Fähigkeiten. Darüber hinaus werfen die Biologen grundsätzlichere Fragen auf: etwa die, ab wann sich bei einem Tier von Ich-Bewusstsein sprechen lässt und ob dafür überhaupt sinnvolle Kriterien und eine Messmethode existieren.

Als Letztere wird oft der Spiegeltest verwendet, den die Putzerfische absolvierten. Dabei bekommt ein Tier eine Farbmarkierung an einer Körperstelle, die es nur im Spiegel sehen kann. Greift sich dann etwa ein Schimpanse an den Fleck auf seiner Nase, gilt das als Beleg, dass er verstanden hat: Dieser Typ, der mir da aus dem Spiegel entgegenblickt, das bin ich selbst.

Seit der Psychologe Gordon Gallup den Spiegeltest vor fast 50 Jahren entwickelt hat, gilt er als eine Art Lackmustest. Ihn muss bestehen, wer in den Kreis jener Spezies gelangen will, denen der Mensch ein Ich-Bewusstsein ähnlich seinem eigenen zugesteht. Wie es sich für einen erlauchten Club gehört, ist die Mitgliederzahl klein, viele sind an der Einlassprüfung gescheitert. Schimpansen haben die Hürde als Erste genommen, später kamen Elefanten, Delfine und Rabenvögel dazu.

«Es gibt nicht den einen Test, durch den sich die Dinge so klar entscheiden lassen.»Alex Jordan, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Konstanz

Und nun also auch die tropischen, fünf bis sieben Zentimeter langen Putzerlippfische? Deren Halsreiben interpretierten die Forscher als äquivalente Reaktion zu etwa einem Schimpansen, der seinen Farbfleck mit den Fingern berührt. Zur Kontrolle gaben die Forscher auch Fischen ohne Fleck einen Spiegel ins Aquarium und markierten einige Tiere mit einer durchsichtigen Substanz. Das sollte sicherstellen, dass die Behandlung an sich nicht das Verhalten beeinflusste. In keinem dieser Fälle scheuerten sich die Fische am Hals. Und als sie statt des Spiegels einen Artgenossen, getrennt durch eine transparente Scheibe, ins Becken bekamen, verhielten sie sich auch anders als vor einem Spiegel.