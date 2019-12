Welpe 18'000 Jahre im sibirischen Eis konserviert

Entdeckt wurde der Welpe demnach im Sommer 2018 im nordostsibirischen Jakutien (Republik Sacha) am Fluss Indigirka. Vom Fund erhoffen sich die Forscher Aufschluss darüber, wann, wo und wie Hunde erstmals domestiziert wurden.

Amazingly preserved puppy with whiskers, eyelashes, hair and velvety nose intact puzzle scientists. DNA tests on the 18,000-year-old Siberian canine cannot define if it's a wolf or a dog https://t.co/MNSInirNuipic.twitter.com/F1bGjGiWQq

