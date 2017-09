Ungewöhnliches Tier zum ersten Mal gesichtet

Dieses skurrile ­Wesen ­haben kürzlich indische Forscher entdeckt. Es handelt sich um einen Frosch, auch wenn er einer Maus ähnelt. Das fünf Zentimeter kleine Tierchen mit dem Namen Nasikabatrachus bhupathi lebt in einem Gebirgszug an der Westküste Indiens, den West­ghats.

Dass die Tiere bisher unbekannt waren, liegt auch an ihrer Lebensweise: Sie verbringen fast ihr ganzes Leben im feuchten Boden, wo sie sich von Termiten ernähren. Nur in der Monsunzeit im Herbst kommen sie für wenige Tage an die Erdoberfläche, um sich fortzupflanzen.

Ihr Nachwuchs, die Kaulquappen, beissen sich an Felsen hinter Wasserfällen fest und ­grasen Algen ab. Sobald sie zu Fröschen ausgewachsen sind, verschwinden sie auch schon wieder im Erdreich. (Berner Zeitung)