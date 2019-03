Mit dem Urknall entstanden vor rund 14 Milliarden Jahren Raum und Zeit. Damit erübrigt sich die Frage, was davor war. Eine neue App erlaubt nun einen Blick auf das, was sich in den ersten Sekunden abspielte. Entwickelt hat sie Google in Zusammenarbeit mit Teilchenphysikern des Cern in Genf.

Am Anfang von Raum und Zeit

Streckt man die Hand vor die Handykamera, sieht man die Geburt des Universums. Es lässt sich beobachten, wie sich die ersten Atome und Moleküle entwickeln, wie die ersten Sterne entstehen und sich Galaxien formen – alles in Augmented Reality. Das heisst, die Darstellungen befinden sich in die Umgebung eingebettet und verändern sich, wenn man das Handy 360 Grad bewegt.

Die App ist Teil des «Google Arts & Culture»-Projekts «Once Upon a Try». Laut den Entwicklern geht die App, die sich auch für Klassenzimmer eignet, der Frage nach, was am Beginn der Zeit passiert ist. Sie erklärt, wie sich die Erde bildete und wie es dazu kam, dass 90 Prozent der Elemente im menschlichen Körper in Sternen produziert wurden. Erzählt wird die Geschichte auf Englisch von der Schauspielerin Tilda Swinton.