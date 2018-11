Riskanter Klimaschutz im Ausland

Zwischen Bern und Katowice liegen 2000 Kilometer. Und doch sind sich die beiden Städte nächste Woche so nahe. In der Schweiz startet der Nationalrat die Beratungen zum neuen CO2-Gesetz, in Polen beginnt die nächste Runde der internationalen Verhandlungen über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Was an der Klima­konferenz in Katowice zustande kommt, beeinflusst in Bern die nationale Politik für die Periode von 2021 bis 2030. Besonders in einem Punkt: dem Umgang mit ausländischen Klimazertifikaten. Es geht dabei um Bescheinigungen, die Staaten oder Unternehmen erhalten, wenn sie statt im Inland in ausländische Klimaprojekte investieren. Für jede Tonne reduziertes Treibhausgas gibt es ein Zertifikat.