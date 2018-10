Orioniden – das Wetter dürfte mitspielen

Jedes Jahr im Oktober passiert die Erde auf ihrer Umlaufbahn die Orioniden. In der Nacht von Sonntag auf Montag können daher besonders viele Sternschnuppen am Nachthimmel beobachtet werden. Das Naturschauspiel ist kleinen Teilchen zu verdanken, die vom Schweif des Kometen Halley stammen. Diese verglühen beim Eintritt in die Erdatmosphäre.

Die Orioniden erreichen heute ihr Maximum. Bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde können laut «wetter.org» gesehen werden.

Die Voraussetzungen, die Sternschnuppen zu sehen, sind gut. Der Himmel ist laut Meteonews in der ersten Nachthälfte fast überall klar.

Wenig Nebel, dafür Mondlicht

Erst in der zweiten Nachthälfte kann es entlang der Alpen Nebel geben. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist im Flachland etwas kleiner.

Die meisten Sternschnuppen werden laut dem Portal «Astro-Info» in den frühen Morgenstunden zu sehen sein. Dann nämlich, wenn das Sternbild Orion am höchsten steht. Die Meteore sind mit einer Geschwindigkeit von 67 Kilometern pro Sekunde sehr schnell.

Heute ist #Stichtag für die Orioniden-#Sternschnuppen mit rund 20 Meteoren pro Stunde. Allerdings stört der schon sehr volle #Mond erheblich. Lässt sich mit einer Hauswand etwas abblenden. Oder Sie warten bis kurz vor fünf Uhr - dann geht er endlich unter. https://t.co/0WPyUmRpch pic.twitter.com/DrT2Vq7pje — BR - Wissen (@BR_Wissen) October 21, 2018

Am besten zu sehen ist der Schauer an Orten möglichst weit entfernt von hellen Lichtquellen wie etwa Strassenlaternen, die die Sicht stark einschränken. Ungünstig für die Beobachtung ist auch das Mondlicht, zumal in drei Tagen Vollmond ist. Erst kurz vor 4 Uhr wird der Mond untergehen, was eine freie Sicht auf die Sternschnuppen ermöglicht.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch Bernerzeitung.ch/Newsnet.