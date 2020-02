Neustart nach dem Flammeninferno

Seit vielen Jahren erforschen Jentsch und ihre Mitarbeiter auf der Kanareninsel La Palma mit oft verblüffenden Ergebnissen die Ökosysteme. «Dort wachsen in manchen Gebieten praktisch nur Kanarenkiefern», sagt Jentsch. Weshalb die Monokulturen, durch die Wanderer auf La Palma streifen, entstanden, ist zwar noch nicht endgültig ­geklärt. Aber es gibt eine verblüffende Theorie, nach der die ­Kanarenkiefern selbst solche einheitlichen Wälder entstehen lassen: «Die Bäume sind ähnlich wie Biber in Mitteleuropa Ökosystem-Ingenieure, die ihren ­Lebensraum selbst gestalten», sagt Jentsch.

Mehr als eine Milliarde Tiere fielen in Australien den Flammen zum Opfer.

Die Ökosystem-Ingenieure mit Borke verlassen sich auf ihre Widerstandskräfte gegen Waldbrände, um ihre Konkurrenz loszuwerden. Obendrein verringern die Kanarenkiefern die Chancen anderer Arten mit verschiedenen Mechanismen weiter. So verrotten die abgefallenen Nadeln der Bäume sehr langsam. Mit der Zeit sammelt sich daher am Boden eine dicke Schicht, die unter den Sohlen der Wanderer weich federt. Bei einem Waldbrand brennen die trockenen Nadeln wie Zunder und heizen das Feuer damit kräftig an. Die ­Kanarenkiefern überstehen das Inferno, treiben aus den Knospen unter ihrer schwarz-verkohlten Borke wieder aus und könnten so mit der Zeit natürliche Monokulturen bilden.

Ähnlich wie auf den Kanarischen Inseln überstehen auch die für Australien typischen Eukalyptusbäume die meisten Waldbrände sehr gut. Sobald sich die Rauchwolken verziehen und ein kräftiger Regen ausreichend Wasser liefert, treiben sie wieder aus. Dann gibt es auch wieder genug Blätter für die Koalas, die bis dahin durchgehalten haben. Und auch andere Tiere finden in der keimenden Vegetation wieder Nahrung. Allzu viele Überlebende gibt es aber häufig nicht. Zwar verkriechen sich Termiten und Echsen in ihre unterirdischen Gänge und Höhlen und überstehen Vegetationsbrände oft recht gut, erklärt der Ökologe Michael Clarke von der La Trobe University in Melbourne im Fachblatt «Nature». Aber über der Erde fielen den Flammen in Australien allein bis Mitte Januar 2020 vermutlich mehr als eine Milliarde Säugetiere, Vögel und Reptilien zum Opfer.

Eine Savanne kann sich schnell vom Brand erholen

Normalerweise retten sich viele Überlebende in Gebiete, die zum Beispiel an einem Bachlauf liegen und so den Bränden trotzen konnten. Auf einer relativ kleinen Fläche drängen sich dort meist viel mehr Tiere, als das Areal ernähren kann. Viele der Geflüchteten überleben daher das Inferno nicht lange, und die Zahl der Opfer steigt weiter. Mit der Zeit aber breiten sich von den Gebieten, die den Flammen entgangen sind, Tiere und Pflanzen wieder in die verbrannten Regionen aus.

Wie lange das dauert, hängt sehr stark von der Gegend ab. So gibt es in den Savannen Afrikas sehr wenig Niederschläge und lange Trockenperioden, in denen häufig Brände auftreten. Im Boden aber überdauern viele Samen und Wurzeln, die rasch wieder austreiben. Auch aus den nicht verbrannten Flächen kommen Samen und Tiere wieder in die verkohlten Gebiete. «Bereits nach einem Jahr kann sich eine Savanne daher wieder von einem Vegetationsbrand ­erholen», sagt Jentsch.