Um herauszufinden, wie sich der Mensch auf dem Planeten ausbreitete, erstellen Forscher in jüngster Zeit immer genauere Populationsanalysen. Genetiker und Archäologen arbeiten zusammen, um zu begreifen, welche Faktoren eine Art in einer bestimmten Umgebung erfolgreich machten und welche zum Scheitern führten. «Viele Populationsschätzungen zeigen ein wiederholtes regionales Aussterben und zahlreiche Ungleichgewichte in der Verteilung von Populationen», sagt Isabell Schmidt vom Institut für prähistorische Archäologie der Universität Köln, Leitautorin der aktuellen Studie im Wissenschaftsmagazin «Plos One». Gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Zimmermann entwirft sie darin ein detailliertes Bild der Besiedlung Europas – mit überraschenden Zahlen.

Die ersten modernen Menschen wanderten vor rund 45 000 Jahren entlang der Donau in Mitteleuropa ein. Kurz darauf gab es dann eine erste kulturelle Explosion, wie etwa die Funde von der Schwäbischen Alb zeigen: Die Menschen begannen zu malen, schnitzten faszinierende Figuren aus Elfenbein, bauten Flöten und machten Musik. Es klingt nach einer ungetrübten Erfolgsgeschichte. Doch stimmt dieses Bild?

Neuer Ansatz

Schmidt und Zimmermann haben umfangreiche Daten von Fundstellen in ganz Europa gesammelt. Sie suchten grossräumig nach möglichen Kerngebieten der Besiedlung in der Zeit des sogenannten Aurignaciens vor 42 000 bis 33 000 Jahren. In ihrer Analyse verbanden die Archäologen gezielt regionale mit sehr grossräumigen Daten, ein neu entwickelter Ansatz. Aus sogenannten ethnografischen Analysen, also vor allem dem Vergleich mit heutigen Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, ergibt sich eine durchschnittliche Gruppengrösse von etwa 40 Personen.

Daraus errechneten die Forscher um Schmidt die absolute Anzahl der Menschen. So ergab sich ein Wert von etwa 1500 Personen, mit einer Untergrenze von 800 und einer Obergrenze von 3300. Nicht eben viel für Mittel- und Westeuropa – so viele Menschen werden heute in sechs Minuten weltweit geboren.

Die grösste Gruppe lebte in französischen Höhlen

Nur in fünf Regionen gab es überhaupt eine dauerhaft überlebensfähige Population von 150 Personen oder mehr: in Nordspanien, Südwestfrankreich, Belgien, in Teilen Tschechiens und im Tal der Ur-Donau in der Schwäbischen Alb. Im ­Südwesten Frankreichs mit seinen Karsthöhlen lebte dabei mit 440 Personen die grösste Gruppe. Die Zentren lagen rund 400 Kilometer voneinander entfernt, dazwischen lagen grosse Landschaftsräume, die nur kurzfristig, ­saisonal oder gar nicht besiedelt waren. Das sei ein europaweit einheitliches Muster, schreiben die Forscher.